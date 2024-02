Naukowcy odtworzyli pradawny lek. Sprawdzili, czy faktycznie działał

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu współpracują z Uniwersytetem Wrocławskim nad projektem rekonstrukcji staropolskich leków . Celem tego ambitnego przedsięwzięcia jest odtworzenie medykamentów, które były stosowane na terenie Rzeczypospolitej w okresie od XVI do XVIII wieku, i sprawdzenie ich rzeczywistej mocy terapeutycznej.

"W ciągu ponad dwóch lat trwania projektu udało nam się odtworzyć około 25 różnych receptur. Dążyliśmy do tego, aby zdobywać tylko oryginalne składniki, a jeśli to było absolutnie niemożliwe, korzystaliśmy z zamienników, które były stosowane w tamtym okresie. W przeszłości aptekarze również napotykali na problemy z dostępnością niektórych składników, podobnie jak my dzisiaj. Ponadto, receptury były często skomplikowane, a do wytworzenia jednego leku potrzebnych było czasem nawet kilkadziesiąt składników. Naszym celem było również przestrzeganie dawnych technologii, aby jak najwierniej odtworzyć proces produkcji leków" - powiedziała dr Danuta Raj z Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego UMW, cytowana w komunikacie uczelni.