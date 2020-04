NASA rejestruje noc spadających gwiazd. Zobacz deszcz meteorytów Lyridów 2020 [Wideo]

Rój Lirydów jest jednym z najwcześniej zarejestrowanych deszczy meteorytów w historii. Kwietniowa noc spadających gwiazd znana jest od starożytności i można znaleźć informacje o niej w chińskich zapiskach datowanych na rok ok. 2000 p.n.e.

Mimo że jest to bardzo stary rój meteorytów, to cały czas jego aktywność potrafi zaimponować. W tym roku niezwykłe spadające gwiazdy zostały uchwycone przez kilka kamer All-sky Fireball Network NASA . Wideo z jednej z nich możecie zobaczyć poniżej:

Lyridy możemy obserwować co roku, kiedy Ziemia przechodzi szlakiem gruzu pozostawionym przez Kometę Thatcher. Wypada to pomiędzy 16 a 25 kwietnia, a maksimum przypada w okolicach 21-22 kwietnia.

Chociaż średnia ilość w trakcie szczytu wynosi do 15 meteorytów na godzinę (czyli stosunkowo niewiele w porównaniu np. z Perseidami) to mogą one wyglądać jak jasne, płonące kule na niebie. W tym roku dodatkowo obserwacjom pomógł fakt, że Księżyc był mało widoczny w nocy.