NASA mówi o deszczu meteorów. Spektakl "wszystko albo nic"

Bill Cooke, w oświadczeniu opublikowanym przez NASA przypomniał, że "Ziemia jest codziennie bombardowana milionami kawałków międzyplanetarnych szczątków pędzących przez nasz Układ Słoneczny". Większość z nich ma wielkość porównywalną do ziarenek piasku czy kurzu i uderza z dużą prędkością w górną warstwę atmosfery, gdzie rozbłyskują się i spalają. Jak zaznacza NASA, każdej nocy przeciętny człowiek może zobaczyć od 4 do 8 meteorów na godzinę, jednak deszcze meteorów są znacznie rzadszym i bardziej spektakularnym zjawiskiem. Istnieje szansa, że taki spektakl będzie można podziwiać w nocy 30 maja i wczesnym rankiem 31 maja.

Astronomowie NASA śledzą szczątki komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (znanej również jako SW3). To właśnie ta kometa może przyczynić się do powstania deszczu meteorów Tau Herculis. Nie ma jednak gwarancji, że zjawisko faktycznie pojawi się na niebie. Jest to uzależnione od prędkości, z jaką poruszają się szczątki wspomnianego ciała niebieskiego. Według Cooke, jeśli szczątki SW3 "przemieszczały się z prędkością większą niż 354 kilometry na godzinę, kiedy oddzieliły się od komety, moglibyśmy zobaczyć ładny deszcz meteorów". Jeśli ich prędkość podczas wyrzutu była mniejsza, nic nie dotrze do Ziemi i nie zobaczymy żadnych meteorytów.