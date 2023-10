Nagroda Nobla z fizyki 2023. "To zdecydowanie nowy świat"

Wyniki badań naukowców mogą doprowadzić do postępu w dziedzinie diagnostyki medycznej. Oprócz tego odkrycie to może wpłynąć na badania jakości żywności, a także na rozwój urządzeń elektronicznych.

Do tej pory Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymały tylko cztery kobiety - Maria Skłodowska-Curie, Maria Goeppert-Mayer, Donna Strickland i Andrea Ghez. W 2023 r. do tego grona dołączyła Anne L'Huillier.

- To największy prestiż i jestem bardzo szczęśliwa, że otrzymałam tę nagrodę. To niesamowite - powiedziała Francuzka. - Jak wiecie, niewiele kobiet otrzymało tę nagrodę, więc jest naprawdę wyjątkowa - dodała.

- Myślę, że najbardziej ekscytujące jest to, że przez długi czas [laureaci] pracowali ciężko zarówno nad zrozumieniem fundamentalnej fizyki, jak i nad rozwojem technologii w celu otwarcia świata elektronów, które są jak koń pociągowy dla nas wszystkich, do którego wcześniej nie mieliśmy dostępu. To fantastyczne. Możemy badać dynamikę elektronów w atomach, molekułach i materii skondensowanej i w zupełnie inny sposób rozumieć, jak to wszystko działa. To zdecydowanie nowy świat - powiedział Larsson.