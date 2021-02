Multiple Cradle Launcher: "Katiusza" w arabskim wydaniu. Jedna salwa niszczy 4 kilometry kwadratowe

Własną, nowoczesną wersję "Katiuszy" zbudowali także Polacy – na bazie BM-21 powstał w Polsce zestaw WR-40 Langusta, którego kolejne egzemplarze trafiają do wojska od 2010 roku . Wszystkie te konstrukcje, wliczając odpowiedniki konstruowane przez lata również na Zachodzie, wydają się jednak mikrusami w zestawieniu z tym, co dla swojej armii zamówiły Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Multiple Cradle Launcher

Kluczowym elementem zestawu jest 10-kołowa naczepa, na której umieszczono 4 rakietowe systemy artyleryjskie. Każdy z nich składa się z trzech bloków po 20 prowadnic. Razem daje to imponujące 240 rakiet kalibru 122 mm. Co to oznacza w praktyce?

Jeden pojazd jest ekwiwalentem baterii "Gradów", jest w stanie wystrzeliwać 2 rakiety na sekundę, a pełna, 2-minutowa salwa zapewnia pokrycie 4 kilometrów kwadratowych. To mniej więcej tak, jakby jeden Multiple Cradle Launcher był w stanie w ciągu dwóch minut zrównać z ziemią powiatowe miasteczko.