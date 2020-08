Mikropolaryzacja mózgu - metoda, która wspomaga umysłowe możliwości człowieka

Na czym polega tDCS

Wykorzystanie tDCS prowadzi do zmian pobudliwości w korze mózgowej człowieka. Jest to możliwe za sprawą specjalnego urządzenia, które przypomina czapkę lub kask. Urządzenie wytwarza słaby i bezpieczny dla ludzi prąd i pole elektryczne w mózgu. Prąd jest dostarczany poprzez elektrody dodatnie (anody) oraz ujemne (katody). To one stymulują korę mózgową.