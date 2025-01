Masz głośnych sąsiadów? Musisz znać ten trik

Håkan Wernersson z Uniwersytetu w Malmö, wraz z zespołem z Wydziału Nauk o Materiałach i Matematyki Stosowanej, opracował śrubę redukującą hałas. To nowatorskie podejście może zrewolucjonizować sposób redukcji dźwięków w przestrzeniach mieszkalnych przez zmniejszenie ich poziomu o połowę. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że innowacyjne śruby obniżają hałas o 9 decybeli, co oznacza znaczącą redukcję w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Śruby te, montowane podczas instalacji płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, eliminują potrzebę dodatkowych warstw izolacyjnych. Oznacza to, że w efekcie wykorzystanie tego rozwiązania pozwala na efektywne gospodarowanie przestrzenią, bowiem w mieszkaniu nie ma potrzeby dodatkowego wygłuszania ścian. To szczególnie korzystne dla mieszkańców małych domów lub mieszkań.

Dzięki wbudowanym sprężynom, te dźwiękochłonne śruby mogą być używane do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do drewnianych konstrukcji ścian, co prowadzi do rozpraszania fal dźwiękowych i skutecznego tłumienia hałasu dochodzącego do wnętrza.