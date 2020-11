Mały gadżet do auta. Rozdzielacz zapanuje nad plątaniną kabli

Kto z nas tego nie zna. Dłuższa trasa, kilka osób ze smartfonami wymagającymi podładowania albo innymi gadżetami elektronicznymi i dylemat: kto pierwszy i co podłączyć najpierw. Praktyczne rozdzielacze do gniazda ładowarki są tanie, a mogą okazać się hitowym gadżetem dla każdej zmotoryzowanej osoby.

Gadżet dla mobilnych

Rozgałęźnik do samochodu umożliwia ładowanie kilku kompatybilnych urządzeń jednocześnie. Idealne rozwiązanie dla osób pracujących w trasie oraz dużo podróżujących i równocześnie – kosztujące niewielkie pieniądze. Dwa telefony, tablet, nawigacja, baterie do popularnych e-papierosów, powerbank, a czasem też przetwornica, aparat fotograficzny, laptop, maszynka do golenia itd. Sporo, prawda? Wszystkiego nie da się wpiąć do jednego samochodowego gniazda zapalniczki.

W czasach, kiedy elektronika stale nas otacza, a mobilność jest elementem wielu zawodów i stylu życia wielu osób – takie rozwiązania są bardzo poszukiwane. Niskim kosztem ułatwiają życie i uwalniają od plątaniny zbędnych kabli…

Niezbędny w trasie

Ładowarka samochodowa z gniazdem zapalniczki i dwoma wejściami USB przyda się, jeśli korzystasz z dwóch smartfonów albo jedzie z tobą pasażer. Liczbę gniazd, wejść i ich typ dobierzesz do własnych preferencji – niektóre gadżety mają ich nawet 10. Taki rozdzielacz o wielu funkcjach nie zajmuje dużo miejsca, a w trasie, kiedy mamy ograniczony dostęp do ładowania swojej elektroniki i zdarza nam się zapomnieć jednej z wielu ładowarek, może się okazać nieoceniony. Koszt prostego rozdzielacza to nawet niecałe 30 zł, bardziej rozbudowane i zaawansowane gadżety kosztują około 70 zł.

Wszystkie gadżety z baterią naładowaną na 100 proc.