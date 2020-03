Koronawirus szaleje, ale Elon Musk odmawia zamknięcia fabryki Tesli

Fabryka Tesli w Fremont wciąż pozostaje otwarta. Elon Musk nie pozostaje jednak obojętny wobec pandemii koronawirusa. Jak donosi The Los Angeles Times, w poniedziałek wieczorem CEO Tesli rozesłał maila do swoich pracowników, w którym zaznaczył, że osoby czujące się gorzej mogą zostać w domu.

Koronawirus: Fabryka Tesli pozostanie otwarta

"Jeśli czujesz się chory lub nawet nieswojo, proszę, nie czuj się zobowiązany do przyjścia do pracy" - miał napisać Musk, według The Times.