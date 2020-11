Koniec z suszeniem na balkonie. Zaufaj działaniu dobrej suszarki

WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Delikatne suszenie prania sprawia, że po wyjęciu z bębna jest ono suche i miękkie (Adobe Stock) Oszczędność, wygoda i... mniej prasowania Jest wiele przeciwwskazań, żeby ubrania suszyć na kaloryferach i w mieszkaniach w czasie, kiedy nie jest to możliwe na zewnątrz. Gromadząca się w mieszkaniu wilgoć, woda kapiąca na panele, ciągły brak miejsca i kłopotliwa sytuacja, kiedy w przypadku niespodziewanej wizyty gości zbieramy suszące się w salonie skarpetki – to przemawia za wyborem suszarki do ubrań. Wbrew stereotypowej opinii, te urządzenia nie niszczą ubrań tak, jak starsze modele, ich praca jest cichsza w porównaniu do modeli sprzed kilku lat, a cena... jest całkiem przystępna. Dobra jakość za niską cenę i prosta obsługa to niewątpliwie główne zalety tanich modeli suszarek, jednak należy pamiętać o tym, że choć nie wymagają konkretnego miejsca do montażu, jak w przypadku pralki, to często posiadają przewód odprowadzający wilgoć, więc i tych modeli nie postawimy w dowolnym miejscu. Delikatne suszenie prania sprawia, że po wyjęciu z bębna jest ono suche i miękkie (Adobe Stock) Oszczędność, wygoda i... mniej prasowania Jest wiele przeciwwskazań, żeby ubrania suszyć na kaloryferach i w mieszkaniach w czasie, kiedy nie jest to możliwe na zewnątrz. Gromadząca się w mieszkaniu wilgoć, woda kapiąca na panele, ciągły brak miejsca i kłopotliwa sytuacja, kiedy w przypadku niespodziewanej wizyty gości zbieramy suszące się w salonie skarpetki – to przemawia za wyborem suszarki do ubrań. Wbrew stereotypowej opinii, te urządzenia nie niszczą ubrań tak, jak starsze modele, ich praca jest cichsza w porównaniu do modeli sprzed kilku lat, a cena... jest całkiem przystępna. Dobra jakość za niską cenę i prosta obsługa to niewątpliwie główne zalety tanich modeli suszarek, jednak należy pamiętać o tym, że choć nie wymagają konkretnego miejsca do montażu, jak w przypadku pralki, to często posiadają przewód odprowadzający wilgoć, więc i tych modeli nie postawimy w dowolnym miejscu. Możliwe jest za ro podpięcie do pionu wentylacyjnego albo, jak sugerują użytkownicy takich modeli, ustawienie ich w dobrze wentylowanym pomieszczeniu ze swobodnym przepływem powietrza. Proste, konkretne urządzenie, które przyspieszy suszenie ubrań, to wydatek zaledwie kilkuset złotych… Dwie ważne funkcje w jednym sprzęcie Zdecydowanie największą popularnością cieszą się urządzenia łączące funkcję pralki i suszarki. Konsumenci, którzy wymieniają pralkę na nowszy model, nie wracają już do korzystania z jednego typu urządzenia, tylko w cenie solidnej pralki nabywają model z opcją suszenia. Czysta wygoda bez przepłacania. Sporo mówi i pisze się o tym, że te urządzenia nie należą do oszczędnych, nagrzewają się, hałasują i niszczą ubrania. Ich zwolennicy doceniają jednak oszczędność czasu i wysiłku, który wkładamy w rozwieszanie, zbierania i prasowanie bawełnianych rzeczy, które z suszarek możemy założyć wprost na siebie. Mięciutkie ręczniki wprost z suszarki to czysty komfort. Nie tylko do ręczników i pościeli... W suszarkach bębnowych wysuszymy też buty (są do tego specjalne kosze) czy cięższe narzuty, koce i pościel (niektóre z nich pod wpływem wilgoci są ciężkie i trudne w rozwieszeniu, a ich powierzchnię długo się prasuje). To duża pomoc w domowych obowiązkach i sporo zaoszczędzonej przestrzeni. Walory suszarek automatycznych powoli zaczynają też doceniać zwolennicy luksusowych ubrań z jedwabiu czy kaszmiru, których do niedawna w takich suszarkach raczej nie dało się wysuszyć bez uszczerbku na ich stanie. Zwiększa się stopniowo pojemność suszarki w urządzeniach piorących i zarazem suszących, dzięki czemu po wypraniu ubrań, możemy przystąpić bezpośrednio do suszenia całego wsadu albo wyjąć tylko niewielką liczbę rzeczy. Wsad suszarki jest w większości modeli o ok. 1 do 3 kg mniejsza od wagi wsadu pralki. Nowoczesne AGD tanieje... Nieskomplikowane suszarki do ubrań to jeden z elementów wyposażenia domu, o których można powiedzieć, że wystarczy skorzystać z nich raz, aby stwierdzić, że dotychczasowe funkcjonowanie bez nich było bardziej kłopotliwe. Elegancka sukienka sucha na czas w razie spontanicznej okazji do wyjścia? To zapewni nam suszarka automatyczna z programem do wydajnego i delikatnego suszenia. Nieoceniona funkcja obrotów bębna po zakończeniu suszenia to ważny aspekt wyboru odpowiedniej suszarki, jeśli późno wracacie do domu. Dzięki tej funkcji nawet koszule wyjmiemy z bębna bez zagnieceń albo wymagające tylko lekkiego przeprasowania. Nowoczesne modele to urządzenia na miarę XXI wieku, bo wiele z nich daje się sterować zdalnie – za pomocą smartfona. Różne tryby pracy i obiegu podgrzanego powietrza w urządzeniach z wyższej półki (co nie znaczy najdroższych – maksymalnie do 2-3 tys. zł) sprawiają, że suszarki automatyczne suszą równomiernie także różne rodzaje ubrań i tkanin, dzięki czemu omija nas segregacja mokrego prania przed rozpoczęciem suszenia. Kiedy pralko-suszarka, a kiedy osobna suszarka? Jeśli niedawno kupiłeś niezłą pralkę, z której jesteś bardzo zadowolony, nie ma sensu jej wymieniać. Jeśli jednak mocno ogranicza cię dostępna przestrzeń – wybierz urządzenie "2 w 1". Cena tych urządzeń z inwestycji rzędu 3-4 tys. zł stała się przyjemnie przystępna. Modele znanych producentów i sprawdzonych na polskim rynku AGD kupimy do 2 tys. zł, także w wersji do zabudowy.