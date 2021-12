Kino bez kina - dobre soundbary w dobrych cenach. Przegląd grudnia 2021

Prosty dwukanałowy soundbar można kupić już w cenie poniżej 300 zł i choć na papierze tego typu urządzenia nie wypadają dobrze, to bywają modele docenione przez użytkowników za ponadprzeciętny stosunek jakości do ceny. Przy zakupie warto brać pod uwagę takie kwestie jak moc całkowita, liczba kanałów, procesor dźwięku i obsługiwane tryby. Jeśli lubicie słuchać muzyki z telefonu lub tabletu, to na pokładzie powinien pojawić się również moduł Bluetooth, który na szczęście jest dostępny w większości oferowanych modeli.