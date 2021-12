Kamery sportowe bez tajemnic. Jaką wybrać? Na co zwrócić uwagę?

No dobrze, nie tak dawno, bo pomysł na kamery sportowe narodził się w 2002 roku. Niszę odkrył Nick Woodman, który postanowił stworzyć sprzęt, który miał służyć do profesjonalnego utrwalania przygód. Stało się to po jego podróży do Australii, gdzie powstała seria materiałów, z których Woodman nie był specjalnie zadowolony. W 2004 roku powstała pierwsza kamera korzystająca z taśmy filmowej, a w 2006 dołączyła do niej cyfrowa i ruszyła karuzela akcji. W 2011 roku wprowadzono do kamer rozdzielczość HD. Firma, o której mowa to oczywiście GoPro.