Jeff Bezos chciał być właścicielem Netflixa. Jego plan się nie powiódł

Decyzja o odrzuceniu oferty Jeffa Bezosa była jedną z najlepszych w życiu twórców Netflixa. Dziś "Netflix jest szóstą co do wielkości firmą internetową na świecie pod względem przychodów, które w 2018 r. przekroczyły 15,7 mld USD (wzrost o 35% w porównaniu z 2017 r.). Amazon jest drugą co do wielkości firmą internetową po Alphabet Inc., która jest właścicielem Google", jak informuje CNBC.