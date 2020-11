Japończycy zbudują pierwszy port kosmiczny na świecie. Gigantyczna inwestycja

Japoński port kosmiczny będzie musiał zostać dostosowany do przeróżnych rodzajów startów. Przykładowo, należący do Virgin Galactic SpaceShipTwo Unity nie startuje pionowo jak typowa rakieta kosmiczna. Statek kosmiczny montuje się na elemencie łączącym podwójnego samolotu WhiteKnightTwo, który wznosi go na wysokość 15 kilometrów. Na tym pułapie SpaceShipTwo odłącza się od maszyny i uruchamia własne silniki.