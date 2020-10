Jak młodzi konsumują dziś telewizję? WP Pilot telewizja, którą możesz oglądać w biegu

Najlepszym tego przykładem są powstające jak grzyby po deszczy platformy streamingowe, które pozwalają na odbiór treści wideo. Jedną z najpopularniejszych w Polsce platform do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online jest WP Pilot. Umożliwia oglądanie ponad 90 kanałów telewizyjnych w tym ogólnotematycznych, filmowych, sportowych, informacyjnych oraz tych, skierowanych do najmłodszych.

Najpopularniejszy jest pakiet Rozszerzony, który posiada aż 92 kanały i kierowany jest do najbardziej wymagającego użytkownika, który nie wyobraża sobie dnia bez dostępu do informacji, dobrego filmu, ciekawostek, rozrywki i wiadomości.

W ofercie są również pakiety Podstawowy i Starter Plus – to tak wyselekcjonowane kanały, aby użytkownikowi niczego nie brakowało. Dla najbardziej wymagających WP Pilot przygotował Pakiet Rozszerzony MAXI z prawie 100 kanałami, w tym TVN24 i TVN24 BiS.

Wystarczy dostęp do Internetu, a dzięki takim aplikacją jak WP Pilot, cały świat jest na wyciągnięcie ręki. Co ważne nikt już nie zmusza cię do oglądania reklam i marnowania twojego czasu. Śmiało możesz podróżować po świecie, uprawiać ulubione sporty i chłonąć tylko to co lubisz. Wszystko czego potrzebujesz masz w swojej kieszeni. Tak samo jak twoi koledzy.