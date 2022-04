Hulajnogi elektryczne dla fanów motoryzacji. Ekologiczne i stylowe

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Technikalia

Zanim przejdziemy do konkretów, to warto zapoznać się z listą rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę przy zakupie. Pierwsza rzecz to zasięg i biorąc pod uwagę odległości pokonywane w dużych miastach najlepiej, żeby wynosił nie mniej niż 20 km. Druga kwestia to moc silnika i choć prędkość jest ograniczona przepisami do 25 km/h, to mocny silnik zapewni odpowiednie przyspieszenie przy większej masie użytkownika. Tu należy zwrócić uwagę na maksymalny udźwig deklarowany przez producenta. Dalej mamy średnicę kół i najlepszym rozwiązaniem jest coś z przedziału od 8,5 do 10 cali. To kompromis pomiędzy osiągami, zwrotnością i komfortem. Wreszcie są hamulce i wielu producentów łączy bębnowy z tyłu i tarczowy z przodu. Traficie też na układy zbliżone działaniem do znanego z samochodów ABS-u.

Dla samochodziarzy

Zaczniemy od hulajnóg dla tych, którzy kochają cztery kółka. Z pewnością zwrócicie uwagę na hulajnogi Alfa Romeo AR0 zapewniające zasięg do 40 km. Moc silnika wynosi 300W, a na wyposażeniu dodatkowym są tempomat i sygnał dźwiękowy. Deklarowane maksymalne obciążenie to aż 100 kg. Z racji tego, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, to swoje produkty oferuje też Fiat i tu robi się ciekawie. Na przykład model 500X-F12 jest tak samo praktyczny, jak jego samochodowy odpowiednik. Zasięg 50 km, koła o średnicy 12 cali oraz obciążenie do 120 kg zapewniają swobodne użytkowanie.

W stawce jest również Jeep i tu model 2xe Urban Camou jest dokładnie taki, jak można oczekiwać po producencie samochodów terenowych. Felgi o średnicy 10 cali ubrano w opony, które poradzą sobie na nieutwardzonym terenie. Moc silnika to aż 500W, a zasięg - 45 km. Do tego na pokładzie znalazły się takie dodatki jak amortyzator, system KERS oraz hamulec elektryczny z przodu i tarczowy z tyłu. Do tego dochodzi efektowne malowanie.

Dla motocyklistów

Jeśli chodzi o motocyklistów, to uwagę przykuwa oferta włoskich marek. Sporą gamę modeli oferuje Ducati zarówno pod tradycyjnym szyldem, jak i Ducati Scrambler. Tak oto w modelu Pro II Evo dostajecie zasięg do 40 km oraz pełną amortyzację. Hulajnoga ma 4 tryby jazdy - eco, standard, sport i pieszy, a także obsługę przy pomocy aplikacji Ducati Urban e-Mobility, która pozwala na skonfigurowanie pojazdu. Maksymalne obciążenie to aż 100 kg. Ducati Scrambler Cross E to coś dla tych, którzy lubią zjechać z wyznaczonych szlaków. Koła o średnicy 10 cali z szerokimi oponami wjadą niemal w każdy teren. Podest jest szeroki i wyprofilowany tak, by wygodnie ułożyć stopy. Do tego dochodzi silnik o mocy aż 500W i zasięg do 45 km.

Z Bolonii przenosimy się do Noale, skąd wyjeżdżają hulajnogi Aprilia ESR1. Oprócz smukłej i sportowej sylwetki jest tutaj wyjmowana bateria, co ułatwia ładowanie. Z tyłu zamontowano hamulec tarczowy, a oświetlenie zostało gustownie ukryte w obudowie, ponieważ Włosi uwielbiają serwować klientom ciekawe detale.