Hackathon mObywatel mHack – studencie IT zawalcz o 50 tys. zł!

Wydarzenie dedykowane jest dla studentów z całej Polski do 26. roku życia, którzy studiują kierunki IT lub inne z zakresu programowania. Zgłoszenia poprzez stronę www.mhack.pl trwają do 13 września. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś!

Udział w wydarzeniu to doskonała okazja, by przetestować i rozwinąć swoje umiejętności. Podczas hackathonu uczestnicy będą również mogli nawiązać cenne kontakty w branży oraz zdobyć doświadczenie pomocne w poszukiwaniu pracy. Nie przegap tej niepowtarzalnej szansy!

Hackathon mObywatel mHack nie jest zwykłym weekendowym spotkaniem entuzjastów technologii. To intensywny maraton programistyczny, w którym utalentowani studenci IT będą rywalizować o atrakcyjne nagrody. Do wygrania jest aż 50 tys. zł, a także możliwość wdrożenia wypracowanego rozwiązania do aplikacji mObywatel 2.0. Hackathon wygra tylko jedna drużyna.