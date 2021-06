Gigantyczna "ręka" w kosmosie. Zarejestrował ją teleskop NASA

Kosmiczna "ręka" to nic innego, jak pozostałość po śmierci jednej z masywnych gwiazd, do której doszło na skutek wybuchu supernowej. Eksplozja wyrzuciła w przestrzeń większość materii gwiazdy i spowodowała powstanie tzw. pulsara. Jest to szybko rotująca gwiazda neuronowa, emitująca promieniowanie elektromagnetyczne.