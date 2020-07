Gates chce zrzucać chemikalia z samolotów. To nie pierwszy taki przypadek

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda opracowali aerozol, który ma na celu blokowanie promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi. Ma to ochłodzić naszą planetę, która niebezpiecznie ogrzewa się w związku z kryzysem klimatycznym. Substancja miałaby być rozpylona w atmosferze za pomocą tysiąca samolotów. Bill Gates wraz z innymi instytucjami przekazali na ten projekt 7 mln dolarów.

Pomysł wpływania na pogodę za pomocą rozpylania substancji z samolotów nie jest wcale nowy. Pojawił się za to po raz pierwszy w związku z kryzysem klimatycznym. O tym, że sztuczne wpływanie na pogodę przez człowieka jest możliwe, wiadomo już od jakiegoś czasu. Sprawa jest na tyle poważna, że powstała specjalna konwencja zakazująca modyfikowania środowiska i pogody do celów militarnych.

Eksperymenty z pogodą

Po raz pierwszy kontrolę pogody w warunkach wojny zastosowali Amerykanie podczas konfliktu w Wietnamie. Chcąc unieruchomić transport i logistykę przeciwnika, wykorzystywali jodek srebra do przedłużenia pory monsunowej w kraju, co spowodowało dodatkowe ulewy, które linie transportowe zamieniły w błotniste, nieprzejezdne drogi.

W Moskwie co roku świeci słońce

Z wpływania na pogodę słynie w ostatnich latach Rosja. Co roku 9 maja w Dniu Zwycięstwa. Władze na Kremlu wydają od 1 do 4 mln dolarów na zagwarantowanie idealnej pogody podczas wielkiej defilady. Nad Placem Czerwonym latają odrzutowce, które mają za zadanie rozpędzić chmury. Jeśli pojawią się takie, z których może spaść deszcz, to są one traktowane wspomnianym jodkiem srebra lub suchym lodem, aby przyśpieszyć opady.