Fokker 100. To nie pierwsza katastrofa z jego udziałem. W 1 z 3 wypadków zawiniła maszyna

Samolot Fokker 100, w kolorach linii lotniczych Bek Air, rozbił się po starcie w pobliżu miasta Ałmaty w Kazachstanie. To czwarta katastrofa tego samolotu z ofiarami śmiertelnymi w historii. W poprzednich dwa razy zawinili ludzie.

Fokker 100 to popularny i lubiany przez pilów dwusilnikowy samolot średniego zasięgu. Na jego dobrą opinie składa się m.in. łatwość obsługi i ekonomia użytkowania. Produkowany był na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku, ostatnie egzemplarze wyszły z fabryki w 1997 roku. Głównymi użytkownikami były dwie amerykańskie oraz brazylijska linia lotnicza.

Fokker 100. Inne katastrofy

W 1996 roku 99 osób zginęło w wypadku Fokkera 100 należącego do brazylijskich linii TAM. Piloci stracili kontrolę nad jednym z dwóch silników, który przez błąd urządzenia zaczął pracować w kierunku odwrotnym do kierunku lotu na krótko po wystartowaniu z lotniska w Sao Paolo. Silniki samolotów wyposażone są w urządzenie służące do odwrócenia ciągu (jak bieg wsteczny w samochodzie). Odwracacz ciągu używany jest przy hamowaniu po wylądowaniu samolotu.