Filary Stworzenia w nowej odsłonie. NASA pokazała zdjęcia

Teleskop Jamesa Webba przesyła na zdjęcie kolejne fascynujące fotografie. 19 października 2022 r. NASA udostępniła zdjęcia, na których widać Filary Stworzenia. Jak czytamy w opisie - wyglądają one jak łuki i iglice wyrastające z pustynnego krajobrazu, ale wypełnione są półprzezroczystym gazem oraz pyłem, a do tego ciągle się zmieniają. Jest to region, w którym formują się młode gwiazdy.