EagleEye trafi na orbitę. To największy polski satelita

Został zaprojektowany z myślą o niezależnym monitoringu Ziemi, oferując zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, które znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach, od rolnictwa po analizę działań wojskowych. Dr Barciński, który uczestniczył w projekcie EagleEye, podkreślił, że dzięki temu satelicie Polska zyska niezależny dostęp do zdjęć Ziemi o wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia te, jak zaznaczył, mają potencjał do różnorodnych zastosowań.

- Za pomocą EagleEye otrzymamy obrazy o jakości do 1 metra na piksel, zarówno w paśmie widzialnym, jak i podczerwonym - mówi dr Barciński, dodając, że jest to pierwszy krajowy satelita tego kalibru. Rola Polski jako konstruktora tak zaawansowanego sprzętu ma kluczowe znaczenie dla niezależności i rozwoju technologicznego kraju w przemyśle kosmicznym.

Aby realizacja projektu była możliwa, twórcy stanęli przed wyzwaniem stworzenia technologii od podstaw. Dr Barciński zaznacza, iż globalne informacje o budowie satelitów są na ogół nieosiągalne, co zmusiło ich do własnych, pionierskich prac nad urządzeniem. W skład konsorcjum odpowiedzialnego za powstanie EagleEye weszły trzy podmioty: Creotech Instruments S.A., Scanway S.A. oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN, gdzie każdy z nich miał swoje zadania – od konstrukcji platformy satelitarnej, przez budowę teleskopu, po rozwój algorytmów sterowania i komputera pokładowego.

- EagleEye jest pierwszym satelitą opartym na platformie HyperSat firmy Creotech. Taką platformę można trochę porównać do samochodu bez pasażerów i kierowcy – mogą do niego wsiąść różne osoby. Podobnie na platformie satelitarnej można zamontować różne systemy – czujniki, teleskopy, urządzenia naukowe, itp. To oznacza, że na tej platformie mogłyby powstać inne, zaawansowane satelity – tłumaczył dr Barciński.