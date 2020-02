E-recepta działa. Jestem w szoku! Administracja państwowa dogania rzeczywistość!

8 stycznia br. e-recepta zastąpiła tradycyjną papierową receptę. Wprowadzenie ogólnopolskiej usługi poprzedzone było miesiącami testów, ale jak to w tych przypadkach bywa, można było się spodziewać problemów. Dlatego jestem pod wrażeniem, że e-recepta działa idealnie.

Administracja publiczna dogania XXI wiek! (WP.PL, Fot: Bolesław Breczko)

E-recepta w połączeniem z aplikacją mObywatel to połączenie, o którym nie wiedziałem, że go potrzebuję. Spotkania z polską służbą zdrowia przyzwyczaiły mnie do tego, że za każdym razem jest to duży wydatek czasu, energii i nerwów. Od umawiania wizyty, przez samą wizytę po zamawianie recept, jeśli muszę dokupić lek pomiędzy kolejnymi wizytami. Do tej pory wyglądało to tak, że musiałem telefonicznie poprosić o wystawienie recepty, potem pojechać do gabinetu, odebrać papierek i kupić lek. Dzięki e-recepcie i mObywatelowi czuje się jak "w przyszłości".

Po wprowadzeniu e-recept ten niewdzięczny, ale konieczny proces jest zdecydowanie łatwiejszy i wygląda następująco: wysyłam mailem wniosek o wystawienie recepty (niestety muszę go zeskanować, ale to już wewnętrzne zasady każdej przychodni i gabinetu) i w sumie na tym się kończy. Jeśli mam odpowiednio skonfigurowaną i aktywną usługę mObywatel i mTożsamość, to e-recepta automatycznie pojawi się w aplikacji. Z nią wystarczy pójść do dowolnej apteki i zrealizować receptę.

W moim przypadku pobranie e-recepty trwało trochę dłużej. Z powodu, że mObywatel i mTożsamość były mi do tej pory nieprzydatne, musiałem w nich resetować hasła i ponownie weryfikować swoje dane. To jednak nie trwało dłużej niż 15 minut. Jednak biorąc pod uwagę, że wszystko robiłem po raz pierwszy, i że mamy do czynienia z usługą oferowaną przez administrację publiczną, to całość oceniam bardzo pozytywnie.

Jako osoba praktycznie nie rozstająca się ze smartfonem i załatwiająca przez niego absolutnie wszystko, co tylko jest możliwe, niezwykle cieszy mnie fakt, że Ministerstwu Cyfryzacji udało się skutecznie zrealizować tak duży projekt. I chociaż nie wszystkie sprawy administracyjne mogę załatwić dziś przez telefon, to z pewną nadzieją patrzę na dalsze prace MC, które zajmuje się choćby e-skierowaniem.

Aby korzystać z e-recepty przez aplikację (ale też SMS lub e-mail) należy założyć Internetowe Konto Pacjenta, do którego potrzebny jest Profil Zaufany. Te można założyć m.in. przez swój bank lub e-dowód.