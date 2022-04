Dobra nawigacja samochodowa może być tania. Zwróć uwagę na te punkty

Wyświetlacze w nawigacjach na papierze sprawiają wrażenie topornych i przestarzałych, ale w tym szaleństwie jest metoda. Kluczem do sukcesu jest tutaj odporność na ostre światło słoneczne, co nie jest oczywiste w przypadku ekranów smartfonów. Optymalna przekątna mieści się tu w przedziale od 5 do 6 cali. Jeżeli nie macie zbyt wiele gigabajtów do wykorzystania w abonamencie, to nawigacja również wam pomoże, ponieważ wszystkie potrzebne mapy są już wgrane. Informacje o korkach, fotoradarach i wypadkach są przekazywane w standardzie DAB i DAB+. Niektórzy producenci mają swoje autorskie technologie stworzone do przesyłu komunikatów drogowych.