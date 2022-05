Digital University z pomocą dla Ukrainek. Trwa rekrutacja do programu

Jeszcze do 31 maja potrwa rekrutacja do IV edycji Uniwersytetu Sukcesu. Biorąc w nim udział, kobiety w wieku 18-25 lat zyskują szansę zdobycie atrakcyjnego zawodu przyszłości. Organizatorzy mają nadzieję, że zgłoszą się do niego także uchodźczynie z Ukrainy.