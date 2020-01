Dekada przełomu w VR i AR. Mark Zuckerberg jest pewny

Mark Zuckerberg nie ma wątpliwości: najbliższe lata będą należeć do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Kto jak kto, ale Facebook na VR i AR powinien być gotowy.



Jak Zuckerberg wyobraża sobie rewolucyjny wpływ rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości? Takie gogle mogą np. wpłynąć na rynek pracy. Nie trzeba będzie przeprowadzać się do danego miasta, żeby przebywać w biurze na ważnym spotkaniu czy konferencji - dzięki VR i AR będziemy mogli "przenieść" się tam wirtualnie i być obecni. Niby od dawna istnieją wideokonferencje, ale chodzi o zniesienie barier. Według Zuckerberga w najbliższych 10 latach stanie się to możliwe właśnie za sprawą tych technologii.

Z jednej strony brzmi to fascynująco, z drugiej - przerażająco. Zukcerberg uważa, że dzięki temu uda się rozwiązać jedną z największych bolączek obecnych czasów: wzrost cen mieszkań, przez co nie każdy może sobie pozwolić na przeprowadzkę. Tyle że w tym wydaniu mielibyśmy do czynienia z czymś w rodzaju zamiatania problemu pod dywan. Bogaci dalej będą mogli pozwolić sobie na życie w wielkich miastach, zaś biedni tkwić będą w tych małych i mniej rozwiniętych. Do szklanych domów przeniosą się mając okulary na głowie.