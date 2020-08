Darmowa nawigacja Google Maps. Jak z niej korzystać? Podpowiadamy

Darmowa nawigacja Google Maps to niezwykle przydatna aplikacja dla urządzeń mobilnych, dzięki której z łatwością znajdziemy określone miejsce czy obiekt i wyznaczymy do niego najkrótszą z możliwych tras. Oprogramowanie przeznaczone jest dla użytkowników podróżujących m.in. pieszo, rowerem i samochodem. Oferuje ono wiele ciekawych funkcji, jak np. informowanie o korkach czy natężeniach ruchu. Tego typu informacje z pewnością pomogą na etapie planowania podróży.

Darmowa nawigacja Google Maps. Najważniejsze funkcje

Google Maps to aplikacja, która cieszy się bardzo dobrą opinią wśród użytkowników. Nic dziwnego - oprogramowanie jest niezwykle czytelne, posiada ogromną baza miejsc i zdjęć, a co najważniejsze - jest bardzo intuicyjne i proste w obsłudze.

Aplikacja działa w trybie online, co oznacza, że jeżeli chcemy przeglądać mapy oraz korzystać z nawigacji GPS, musimy być połączeni z siecią. Wszystkie dane dotyczące map wczytywane są w czasie rzeczywistym za pomocą Internetu. Warto zaznaczyć, że istnieje funkcja, dzięki której możliwe jest pobieranie fragmentów map do użytku bez połączenia internetowego (offline) i korzystanie z nich w wypadku, gdy nie będziemy mieli dostępu do żadnej z sieci. Wśród wielu opcji, dostępne jest także wsparcie dla historii lokalizacji do późniejszego przeglądania w ramach interfejsu webowego i zapisywania wybranych miejsc.