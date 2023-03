Czego brakuje Elonowi? Miliarder zbuduje sobie miasto

Według dostępnych informacji firmy powiązane z Muskiem planują stworzenie miasta o nazwie Snailbrook. Nazwa ta jest nawiązaniem do ślimaka Gary'ego, będącego maskotką Boring Company, firmy Muska zajmującej się kopaniem tuneli (imię ślimaka jest z kolei nawiązaniem do znanej bajki Spongebob). Nie byłoby to z resztą pierwsze miasto Muska, gdyż w pobliżu Boca Chica (też w Teksasie) znajduje się rozległy kompleks należący do SpaceX, który jego mieszkańcy nazywają miastem Starbase. Choć nie ma on statusu prawdziwego miasta, to można je określić pierwszymi przymiarkami miliardera do stworzenia własnego obszaru miejskiego.