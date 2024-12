Chińczycy mają skarb wart 80 mld dolarów. 3 km w głąb ziemi

W prowincji Hunan w Chinach odkryto największe na świecie złoża złota, których wartość szacuje się na ponad 80 mld dolarów. Informację tę przekazał portal Pengpai, powołując się na lokalny instytut geologiczny. Złoża znajdują się na głębokości do 3 tys. metrów pod ziemią i zawierają ponad 1 tys. ton kruszcu.

Pod koniec listopada regionalny Instytut Geologiczny prowincji Hunan poinformował o odkryciu w kopalni Wangu w powiecie Pingjiang. Na głębokości ponad 2 tys. metrów natrafiono na 40 żył złota, gdzie gęstość kruszcu sięga 138 g na tonę. W głównym obszarze poszukiwań zasoby złota wynoszą 300,2 tony. W tzw. żyłach złota, kruszec ten koncentruje się w szczelinach podziemnych skał. Powstają one w wyniku procesów hydrotermalnych, gdy gorące, bogate w minerały płyny przemieszczają się przez pęknięcia w skorupie ziemskiej.

Agencja Xinhua podała, że eksperci oceniają skalę złóż jako "bardzo dużą". Szacuje się, że rezerwy złota na poziomie do 3 tys. metrów przekroczą 1 tys. ton, a ich wartość wynosi 600 mld juanów (ok. 83 mld dolarów). Kopalnia Wang jest kluczowym ośrodkiem wydobywczym w Chinach, które zainwestowały ponad 13 mln dolarów w poszukiwania na tym obszarze.

Ogłoszenie badań we wspomnianym regionie, na potrzeby których wykorzystano modelowanie geologiczne 3D, miało wpływ na wzrost cen złota. Nie dziwi to, bo Chiny odpowiadają za ok. 10 proc. światowej produkcji tego kruszcu.