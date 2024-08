Rząd Wielkiej Brytanii nie wyraził zgody na użycie przez Ukrainę rakiet Storm Shadow w ramach ofensywy kurskiej, jak ustalił The Telegraph. Ukraińcy chcieli użyć tych pocisków do ataków na znajdujące się w głębi Rosji lotniska oraz centra logistyczne. W taki sposób broń o zasięgu ok. 250 km mogłaby osłabić możliwości umacniania pozycji Rosjan w Kursku.