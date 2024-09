Asymetryczna planeta. Nowe odkrycie teleskopu Webba

Naukowcy z University of Arizona, korzystając z danych uzyskanych przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, opisali na łamach magazynu "Nature Astronomy" nietypową planetę. Planeta ta, oznaczona jako WASP-107b, ma podobne rozmiary do Jowisza, ale jej masa wynosi tylko 1/10 masy naszego gazowego olbrzyma. Co więcej, jej atmosfera znacząco różni się w zależności od strony planety.

- To pierwszy raz, kiedy w czasie tranzytu planety na tle gwiazdy, dało się zauważyć asymetrię wschód-zachód – informuje Matthew Murphy, jeden z badaczy. Jego zdaniem obserwacje prowadzone z kosmosu mają wyraźne przewagi nad badaniami prowadzonymi z Ziemi, czego efektem jest możliwość dostrzeżenia większej liczby szczegółów.

Asymetria związana jest z różnicami w parametrach atmosfery, takimi jak m.in. temperatura i zachmurzenie. Dotyczą one wschodniej i zachodniej półkuli planety. Zdaniem naukowców, ma to kluczowe znaczenie dla klimatu, procesów dynamicznych w atmosferze oraz zjawisk pogodowych.

- Uzyskane zdjęcia mówią nam wiele o gazach w atmosferze egzoplanety, o chmurach, strukturze atmosfery, chemii oraz o tym, jak wszystko zmienia się pod wpływem działania różnej ilości światła słonecznego – tłumaczy prof. Murphy.

WASP-107b jest przez cały czas zwrócona tą samą stroną w kierunku swojej gwiazdy. W naszym Układzie Słonecznym nie mamy podobnej sytuacji. Cecha ta czyni ją wyjątkową także wśród znanych egzoplanet.

Pierwszy raz w historii

Średnia temperatura tej egzoplanety wynosi około 500 st. C, co plasuje ją pomiędzy gorącymi planetami Układu Słonecznego a najgorętszymi znanymi egzoplanetami. Profesor Murphy powiedział, że zazwyczaj techniki obserwacyjne w przypadku takich "pośrednich" planet nie sprawdzają się dobrze, dzięki czemu pozyskane informacje są szczególnie wartościowe.

- To naprawdę pierwszy raz, kiedy bezpośrednio zobaczyliśmy tego typu asymetrię z pomocą spektroskopii transmisyjnej prowadzonej z kosmosu. Ta metoda to główny sposób badania składu atmosfer egzoplanet. To naprawdę niesamowite – wyjaśnia prof. Thomas Beatty, współautor odkrycia.