Astronom amator odkrył źródło tajemniczego sygnału z kosmosu. Szukał pozaziemskiego inteligentnego życia

Tajemniczy sygnał z kosmosu

Analizując zgromadzone dane, Caballero zauważył coś, co nie pasowało do reszty. Chodzi o gwiazdę (2MASS 19281982-2640123), która jest niemal lustrzanym odbiciem słońca - i znajduje się w części nieba, z której pochodzi Sygnał Wow! Astronom amator waża, że to jego prawdopodobne źródło. Jego zdaniem jest to ważne odkrycie, które powinno stanowić punkt wyjścia do poszukiwania nowych egzoplanet, podobnych do Ziemi.