Amerykański generał wprost. "Rosja i Chiny atakują nasze satelity"

Generał Thomspon zaznaczył, że obecnie ataki ograniczają się do zakłócania sygnałów lub wywoływania małych awarii systemów, co oznacza, że usterki można naprawić (wojskowy mówi w tym kontekście o "odwracalnych atakach"). Powiedział, że zarówno Chiny, jak i Rosja, regularnie używają do tego środków niekinetycznych, w tym laserów i urządzeń zagłuszających częstotliwości radiowe. Satelity USA mają być też narażone na ataki cybernetyczne.