Ameryka buduje satelitę do śledzenia broni przyszłości

Od końca drugiej wojny światowej mocarstwa rozwijają możliwości swoich pocisków międzykontynentalnych. To niezwykle groźna broń, bo może zaatakować dowolne miejsce na ziemi bez narażania własnych jednostek lub samolotów. W czasach zimnej wojny pociski międzykontynentalne uzbrojone w głowice nuklearne gwarantowały kruchy pokój poprzez doktrynę "gwarantowanego wzajemnego zniszczenia".

Polegało to na tym, że wystrzelenie pocisku (a raczej całej serii pocisków) przez jeden kraj spotkałoby się z natychmiastowym wystrzeleniem kontrataku, co doprowadziłoby do nieuchronnego zniszczenia dużych części krajów.