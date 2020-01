Alior Bank ostrzega przed Windowsem 7

Alior Bank jest pierwszym bankiem w Polsce, który ostrzega swoich klientów przed korzystaniem z komputerów z systemem Windows 7. Wszystko przez zakończenie wsparcia dla systemu operacyjnego przez Microsoft.

Alior wydał oświadczenie na swojej stronie internetowej. Możemy w nim przeczytać, że 14 stycznia 2020 firma Microsoft przestała wspierać system Windows 7. Oznacza to, że nowe wykryte luki bezpieczeństwa nie będą już naprawiane. To z kolei może prowadzić do wykradania danych logowania i ewentualnie środków z kont bankowych.