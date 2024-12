Znaleźli amulet sprzed 1800 lat. Zmienia postrzeganie chrześcijaństwa

Naukowcy odkryli srebrny amulet w grobie mężczyzny pochowanego między 230 a 270 r. n.e. na obrzeżach Frankfurtu. Amulet, zawierający cienką srebrną folię, jest najstarszym dowodem chrześcijaństwa na północ od Alp. Odkrycie to może zmienić rozumienie praktyk chrześcijańskich w Cesarstwie Rzymskim.

Zmarły nosił go na szyi

Amulet, mierzący zaledwie 3,5 cm, został znaleziony pod brodą zmarłego, co sugeruje, że nosił go na szyi. Zawierał on nietypowy łaciński napis, co jest rzadkością, gdyż zazwyczaj takie inskrypcje były w języku greckim lub hebrajskim. Napis odnosi się do Jezusa Chrystusa i Boga chrześcijańskiego i brzmi:

(W imię) św. Tytusa. Święty, święty, święty! W imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego! Władca świata stawia opór najlepiej, jak potrafi wszystkim atakom(?)/porażkom(?) Bóg daje dobrobyt Przyjmij go. Niech ten środek zbawienia chroni człowieka, który poddaje się woli Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ponieważ przed Jezusem Chrystusem zgina się każde kolano: tych w niebie, tych na ziemi i tych pod ziemią i każdy język wyznaje (Jezusa Chrystusa).





Szczególne odkrycie

Odkrycie amuletu w Niemczech jest niezwykłe, ponieważ takie przedmioty były powszechne w późnej starożytności, zwłaszcza w wschodnim basenie Morza Śródziemnego, ale rzadko spotykane w zachodnim świecie rzymskim. Sugeruje to, że idee chrześcijańskie przenikały na tereny dalekie od wczesnych centrów chrześcijaństwa.

Eksperci z Leibniz Center for Archaeology w Moguncji przez kilka lat pracowali nad konserwacją i analizą amuletu. Naukowcom udało się stworzyć wirtualny model 3D, który pozwolił na odczytanie inskrypcji. Markus Scholz z Uniwersytetu Goethego w Frankfurcie podkreśla, że napis jest wyjątkowy.

Podobny amulet odkryto w 2023 r. w Bułgarii, co wskazuje na potrzebę ukrywania wiary przez wczesnych chrześcijan. Amulet z Frankfurtu jest jednak wyjątkowy, ponieważ nie zawiera odniesień do innych wierzeń, co czyni go czysto chrześcijańskim.