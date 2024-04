Zajrzeli do rosyjskiej rakiety. Wcześniej czegoś takiego nie widzieli

"Rosjanie po raz kolejny zmodernizowali pocisk manewrujący Ch-101" – czytamy na portalu Defensce Express, który dotarł do analiz jednej ze znalezionych rakiet tego typu w Ukrainie. Na czym polega wspomniana zmiana? Generalnie rzecz ujmując armia Federacji Rosyjskiej zbudowała nową wersję pocisku Ch-101 o masie głowicy bojowej aż dwukrotnie większej w stosunku do poprzedniego wariantu .

Sześcienne elementy w głowicy to konstrukcje bliźniacze do tych, które wykorzystywane są w pociskach przeciwlotniczych i ich rolą jest zapewnienie zniszczeń obszarowych. Na froncie przekłada się to na zwiększenie zniszczeń wśród opancerzonych pojazdów i infrastruktury zaatakowanej przez zmodernizowaną Ch-101, ale też – co najistotniejsze – zwiększa śmiertelność wśród siły żywej objętej polem rażenia pocisku.