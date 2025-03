Wstrząsające odkrycie w Chichen Itza. DNA ujawniło tajemnice Majów

W Chichen Itza, starożytnym mieście Majów, naukowcy zbadali DNA 64 zestawów szczątków ludzkich, które wydobyto w 1967 r. z podziemnej komory do przechowywania wody. Analizy wykazały, że wszystkie szczątki należały do chłopców, z których niektórzy mieli zaledwie trzy lata.

Dzięki datowaniu radiowęglowemu ustalono, że pochówki miały miejsce między VII a XII wiekiem. Co ciekawe, 25 proc. zmarłych stanowiła blisko spokrewniona rodzina, w tym dwie pary bliźniąt. Rodrigo Barquera z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka podkreślił, że większość chłopców zmarła w wieku od trzech do sześciu lat.

Na kościach nie znaleziono urazów, co skłania badaczy do poszukiwania śladów trucizny. Zaskakujące jest, że w grobowcach znaleziono wyłącznie młodych chłopców, podczas gdy zazwyczaj chowano tam kobiety lub obie płcie.

Odkrycie to rzuca nowe światło na praktyki pogrzebowe Majów i ich podejście do ofiar z ludzi. Naukowcy kontynuują badania, aby lepiej zrozumieć te starożytne rytuały. Odkrycie to zmienia narrację o tradycyjnych pochówkach Majów, które były związane z płodnością. Naukowcy próbują teraz zrozumieć, dlaczego w tym przypadku pochowano tylko chłopców, co może być związane z legendą o bliźniakach bohaterach.