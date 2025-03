Unikatowe odkrycie na dnie Bałtyku. Znaleźli konstrukcję sprzed 10 tysięcy lat

Na dnie Morza Bałtyckiego niemieccy archeolodzy odkryli Blinkerwall, zatopione ruiny megastruktury zbudowanej ponad 10 tys. lat temu. To prawdopodobnie jeden z najstarszych zachowanych artefaktów w historii cywilizacji. Odkrycie to może być największym skarbem znalezionym na dnie Bałtyku.

Konstrukcja, która prawdopodobnie służyła do polowań na renifery, została zbudowana przez łowiecko-zbierackie grupy ponad 10 tysięcy lat temu. Przez większość czasu pozostawała zatopiona pod wodami Bałtyku, co pozwoliło jej przetrwać w doskonałym stanie do dziś. Naukowcy planują dalsze badania, aby zrekonstruować starożytny krajobraz i poszukać dodatkowych artefaktów.

Analizy sugerują, że Blinkerwall mógł tworzyć wąskie gardło, zmuszając zwierzęta do podążania wzdłuż ściany, co ułatwiało polowania. Naukowcy wykluczają, aby konstrukcja powstała w wyniku naturalnych procesów, takich jak tsunami czy ruchy lodowca. Łączna masa muru wynosi 142 tony, co czyni go imponującym przykładem architektury myśliwskiej.