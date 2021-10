To będzie nasz koniec? Naukowcy mówią, kiedy zabraknie tlenu na Ziemi

Z szacunków badaczy wynika, że takie zmiany mogą nastąpić za ok. miliard lat. To wystarczająco długo, żeby podjąć próbę opracowania technologii, która pozwoli nam kolonizować inne planety. Jeśli do tego czasu nie zdołamy jednak opuścić Ziemi, będzie to prawdopodobnie oznaczało naszą zagładę.