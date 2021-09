Targi MSPO 2021. Amerykanie przedstawili czołg M1A2 SEP V2 Abrams

Pierwsze czołgi M1 trafiły do wyposażenia amerykańskich pancerniaków około 40 lat temu, ale przeszły od tego czasu długą drogę. Wersja, którą znamy najlepiej, czyli M1A2 z 120-mm gładkolufową armatą M256 została wdrożona do służby w 1992 roku. Ciekawostką jest to, że zastosowana armata to licencyjna wersja niemieckiego działa Rheinmetall Rh-120 stosowanego w czołgach Leopard 2 A4 i A5.