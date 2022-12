Tanie i dobre słuchawki z redukcją szumów. Propozycje do 300 zł

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Słuchawki bezprzewodowe wyparły swoich okablowanych przodków prawie tak samo, jak płyty DVD sprawiły, że zapomnieliśmy o kasetach VHS. Obecnie standardem są słuchawki typu true wireless, a więc całkowicie pozbawione okablowania, co wcale nie jest takie oczywiste. Można trafić na słuchawki, które połączymy bezprzewodowo ze smartfonem, ale jednocześnie one same będą ze sobą połączone poprzez kabel. W przypadku modeli true wireless są one niezależne od siebie i nawet mogą funkcjonować w takiej konfiguracji, że jedna słuchawka jest w uchu, a druga – w etui ładującym.

Skoro już wiecie, czym jest true wireless, to jeszcze trzeba sobie powiedzieć o redukcji szumów. O ile w przypadku słuchawek dokanałowych sama konstrukcja sprawia, że dźwięki otoczenia są doskonale wyciszone, o tyle przy słuchawkach dousznych i nausznych wcale nie jest to regułą. Tu z pomocą przychodzi redukcja szumów, a więc ANC – czyli Active Noise Cancellation. Tłumi jednostajne dźwięki o niskiej częstotliwości, a więc np. szum silnika czy ten towarzyszący nam podczas lotu samolotem. Dodatkowe mikrofony zbierają dźwięk z zewnątrz, a układ cyfrowego przetwarzania sygnału analizuje go i generuje sygnał o przeciwnej fazie. To sprawia, że oba sygnały się wyciszają i tym samym do naszych uszu nie dobiega hałas. Jeżeli jednak spacerujecie po ulicy, gdzie wymagana jest szczególna uwaga i ostrożność, to zazwyczaj można tę funkcję wyłączyć.

Do naszego przeglądu wybraliśmy 3 modele słuchawek, które są jednocześnie true wireless i mają system aktywnej redukcji szumów. Żeby było trudniej, to postawiliśmy sobie za cel pułap 300 zł i tylko te słuchawki, które mają same pozytywne oceny od użytkowników. Nawet jeżeli jakiś model jest przeceniony, to i tak jego cena startowa nie wykraczała poza ustaloną kwotę.

Wysoka wydajność w dobrej cenie

Na pierwszy rzut idą słuchawki Creative Outlier Air V3, które pozwalają na słuchanie muzyki aż do 40 godzin. Etui ładujące jest sprytnie zaprojektowane, ponieważ nie otwiera się, lecz wysuwa. Brak zawiasów sprawia, że unikniecie ryzyka "wyrobienia" się klapki. Do tego są odporne na zachlapanie i spełniają wymagania klasy IPX5. To sprawia, że można ich spokojnie używać np. na siłowni lub podczas uprawiania sportu na zewnątrz. Przyciski sterujące umożliwiają odbieranie połączeń, sterowanie muzyką i głośnością, a także aktywowanie asystenta Siri lub Google.

Mały może więcej

Słuchawki dokanałowe JBL Tune 230NC TWS może i wyglądają niepozornie, a membrany głośników mają średnicę zaledwie 6 mm, ale udało się uzyskać dynamikę na poziomie aż 105 dB. Funkcja wyciszania hałasów jest obsługiwana przez 4 mikrofony. Obsługa standardu Bluetooth 5.2 pozwala oddalić się np. od smartfona na odległość 10 m. Sprzęt ma certyfikat IPX4, a więc jest też doskonałym wyborem dla osób uprawiających sport. Słuchawki można łatwo dopasować do ucha dzięki 3 zestawom wymiennych nakładek silikonowych. Czas pracy wynosi do 40 godzin.

Mocny bas

Ostatnia propozycja to Realme Buds Air 2 Neo, które zapewniają do 21 godzin pracy, a dynamika wynosi tu aż 102 dB. Membrany o średnicy 10 mm zostały tak zaprojektowane, by zapewnić wzmocnienie basu, a więc niskich tonów. Trzy komplety końcówek sprawiają, że łatwo można dopasować słuchawki do swoich potrzeb. Do sterowania służą duże przyciski, więc sprzęt jest przyjazny dla użytkownika. Dodatkowo słuchawki spełniają wymagania klasy IPX4, a więc można ich używać np. w trakcie treningu lub kiedy złapie nas deszcz.