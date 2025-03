Tajemnicze przepowiednie Leonarda da Vinci. Czy fresk "Ostatnia Wieczerza" skrywa datę apokalipsy?

Leonardo da Vinci, znany artysta i wynalazca, pozostawił po sobie dziedzictwo, które wciąż fascynuje naukowców. Sabrina Sforza Galitzia, badaczka z Watykanu, twierdzi, że odkryła ukrytą wiadomość we fresku "Ostatnia Wieczerza". Według niej, da Vinci przewidział apokalipsę, a klucze do tej zagadki znajdują się w centralnej części malowidła.

Galitzia uważa, że da Vinci ukrył informacje o końcu świata, który ma nastąpić w wyniku globalnego potopu. Według jej odkryć, potop ma rozpocząć się 21 marca 4006 r. i zakończyć 1 listopada tego samego roku. Da Vinci miał wierzyć, że będzie to "nowy początek dla ludzkości".

Jednak badaczka nie wyjaśniła, jak doszła do tych wniosków, co budzi sceptycyzm wśród naukowców. IFL Science podkreśla, że da Vinci pod koniec życia interesował się apokaliptycznymi wizjami, co może tłumaczyć jego rysunki przedstawiające ognie spadające z nieba czy wrzące morza.