Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne huawei + 2 routeroferta handlowa Modest Wilanowski Dzisiaj, 29-04-2021 14:07 Artykuł poleca Huawei Szybka i stabilna sieć domowa? Sprawdź, co zapewnia router typu mesh W dobie pandemii coraz więcej czasu spędzamy w domu – zarówno nasza rozrywka, jak i (tam, gdzie to możliwe) działania zawodowe przeniosły się w rzeczywistość wirtualną. Według badań przeprowadzonych przez Ipsos dla Huawei, aż dwie trzecie Polaków przyznaje, że spędza więcej czasu przed komputerem w porównaniu do okresu sprzed pandemii, a w niemal połowie przypadków czas spędzany przed ekranem wydłużył się o przynajmniej 3 godziny dziennie. Podstawą tej nowej, głównie wirtualnej rzeczywistości, jest wydajne i stabilne połączenie internetowe. Share Źródło: materiały partnera Wąskim gardłem nie tylko w kwestiach rozrywki, ale przede wszystkim pracy w formacie home office, jest połączenie internetowe. Kilka komputerów działających na jednej sieci – zdalna praca rodzica, zdalna nauka dzieci; a jeśli mamy elementy inteligentnego domu, dodatkowe urządzenia obciążające połączenie Wi-Fi. Nie wspominając o jego zasięgu – im dalej od routera tym sygnał słabszy, dodatkowo ograniczany ścianami. „W kuchni sygnał W-Fi jest za słaby, muszę usiąść w pokoju, więc bądź proszę cicho” – to codzienność wielu z nas. Która teraz ma szansę się zmienić. Dwie częstotliwości sieci – która lepsza? Standardem stało się wyposażanie routerów w sieci propagowane w dwóch częstotliwościach: 2,4 GHz oraz 5 GHz. Różne częstotliwości mają swoje zalety: fale częstotliwości 2,4GHz są dłuższe, lepiej więc nadają się do przenikania stałych obiektów (jak ściany) czy przesyłu danych na większe odległości, z kolei fale częstotliwości 5 GHz są bardziej wydajne: w idealnych warunkach laboratoryjnych prędkość transferu może wynieść nawet 1300 Mb/s. Każda moneta ma dwie strony – rewersem sieci 5 GHz są właśnie odległości i potencjalne problemy z zasięgiem, jeśli router znajduje się w innym pokoju, a fala sygnału pokonać musi ściany. Z kolei sieć 2,4 GHz ma blisko 3 razy mniejszą przepustowość (w praktyce różnice te mogą być jeszcze większe) oraz jest bardzo zatłoczona – z tej częstotliwości korzysta wiele innych urządzeń – telefony, peryferyjne urządzenia Bluetooth, a nawet mikrofalówki – co przekłada się na znaczące spadki prędkości, a nawet grozi całkowitą blokadą sygnału. materiały partnera Źródło: materiały partnera Przełączanie się między tymi częstotliwościami jest jedną z opcji, którą z konieczności wielu z nas stosuje – jednak jest to szalenie niepraktyczne. Wzmacniacze sygnału Wi-Fi są kolejną, jednak podlegają dokładnie tym samym ograniczeniom. Rezultatem wyżej wymienionych ograniczeń i obostrzeń związanych z pandemią jest paląca potrzeba rynku – zapewnienia stabilnego, wydajnego połączenia internetowego – na którą otrzymaliśmy właśnie odpowiedź. A co, jeśli nie musielibyśmy wybierać? Pod koniec pierwszego kwartału w portoflio Huawei pojawiło się nowe rozwiązanie, , które odpowiada na bolączki – nie jeden router z dwoma częstotliwościami sieci, a cały system routerów, które zapewniają duży zasięg przy jednoczesnych dużych prędkościach przesyłu. Huawei WiFi Mesh, bo o nim mowa, to – w zależności od konfiguracji – dwa lub trzy routery, dzięki którym zasięg sieci nie będzie stanowił problemu. Operują na dwóch pasmach 5 GHz (pasmo niskie i wysokie, oba o przepustowości 867 Mb/s każde) oraz jednym paśmie 2,4 GHz. Pasmo 5 GHz automatycznie przełącza się na 2,4 GHz z dala od routera i jest używane jako dedykowane połączenie typu backhaul. W ten sposób Huawei WiFi Mesh tworzy szybką i stabilną sieć Wi-Fi w całym domu. Stabilny sygnał, wysokie prędkości przesyłowe i bezpieczeństwo Każdy z routerów posiada 256 MB RAM oraz 4-rdzeniowy procesor Gigahome 1,4 GHz. Dzięki zastosowaniu sześciu niezależnych wzmacniaczy i odbiorników każdy router w systemie Huawei WiFi Mesh jeszcze wydajniej odbiera i wysyła sygnał Wi-Fi w opcji z dwoma urządzeniami silny sygnał pokrywa do 400 m2, a z trzema – do aż 600 m2. materiały partnera Źródło: materiały partnera W połączeniu z chipsetem Gigahome Wi-Fi i kodowi korygującemu błędy LDPC płynne połączenie internetowe dostępne jest w każdym miejscu w domu czy mieszkaniu. Sama obsługa jest wyjątkowo prosta – dzięki funkcji Huawei Share nie musimy wpisywać złożonych haseł, wystarczy telefon z systemem Android i włączoną funkcją NFC, który przykładamy w jednego z routerów. Jednocześnie całość rozwiązania jest bezpieczna – zapewniona jest ochrona przez atakami Z zewnątrz . HUAWEI WiFi Mesh wyposażono w kompleksowy system zabezpieczeń HUAWEI HomeSec, certyfikowany przez Unię Europejską pod kątem zgodności z RODO. W pakiecie otrzymujemy także aplikację HUAWEI AI Life, służącą do kompleksowego zarządzania domową siecią WiFi. Aplikacja pozwala na kontrolowanie najważniejszych parametrów sieci, zmianę siły sygnału, tworzenia punktów dostępu dla gości, ustawienia limitów prędkości czy systemu kontroli rodzicielskiej. Wygoda WiFi Mesh to nowy system routerów, opracowany przede wszystkim z myślą o gospodarstwach domowych, w których do Internetu podłączonych jest wiele urządzeń. Komputery, telefony, elementy inteligentnego domu (jak oświetlenie, regulacja temperatury, zabezpieczenia czy głośniki), a nawet Thermomix i inne elementy wyposażenia kuchni – dzięki Huawei WiFi Mesh wszystkie urządzenia będą mogły korzystać ze stabilnego połączenia internetowego niezależnie od miejsca w mieszkaniu i odległości od routera. Router dostępny jest w oficjalnym sklepie internetowym – huawei.pl. Rekomendowana cena zestawu złożonego z dwóch routerów to 699 zł, a z trzech routerów – 999 zł.