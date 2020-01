SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [22.01.2020]

Greta Thunberg w Davos: "Nawet polscy górnicy się nie poddali". Naukowcy odkryli największy krater uderzeniowy na Ziemi. Koronawirus dotarł do Stanów Zjednoczonych. Chiny idą na wojnę ze sztucznymi tworzywami.

Greta Thunberg spotkała się z polskimi górnikami. (Instagram.com, Fot: Greta Thunberg)

Greta Thunberg była gościem Światowego Forum Gospodarczego w Davos.Nastoletnia aktywistka podczas swojego wystąpienia opowiedziała o ubiegłotygodniowej wizycie w naszym kraju. - Polscy górnicy rozumieją potrzebę zmian bardziej niż wy - mówiła Szwedka.

Rok temu przyjechałem do Davos i powiedziałam wam, że nasz dom płonie, żebyście wpadli w panikę i poczuli strach. Ostrzegano mnie, że mówienie ludziom, by panikowali z powodu kryzysu klimatycznego jest bardzo niebezpieczne. Klimat i środowisko to dziś gorący temat, jednak w praktyce od tamtego czasu nic nie zostało zrobione, emisje CO2 nie zmniejszyły się - mówiła aktywistka.

Naukowcy odkryli największy krater uderzeniowy na Ziemi

Naukowcy odkryli najstarszy na świecie krater po uderzeniu asteroidy. Znajduje się w Australii. Potężne uderzenie, do którego doszło około 2,2 mld lat temu mogło przyczynić się do zakończenia epoki lodowcowej i zmiany biegu naszej historii.

Ogromna asteroida uderzyła w Australię Zachodnią około 2,2 mld lat temu. Siła zderzenia obiektu z Ziemią była tak duża, że na jej skutek powstał krater o średnicy 70 km, znany obecnie pod nazwą Yarrabubba. Naukowcy z Curtin University oraz Imperial College London uważają, że jest to najstarszy krater uderzeniowy na Ziemi. Wyniki swoich badań opublikowali w środę na łamach "Nature Communications".

Koronawirus dotarł do Stanów Zjednoczonych

Młody mężczyzna trafił do szpitala z podejrzeniem koronawirusa podobnego do SARS. Wcześniej przebywał w chińskim Wuhan. Władze wydały oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Jest to pierwszy przypadek zachorowania poza Azją.

Agencja AP podała, że chorym jest 30-letni mężczyzna, który przebywał w Wuhan. Obecnie znajduje się w szpitalu Providence Regional Medical Center - Everett, a jego stan określa się jako dobry.

Chiny idą na wojnę ze sztucznymi tworzywami

Władze Chin, największego producenta tworzyw sztucznych na świecie, zapowiadają, że do 2020 roku wprowadzą zakaz używania jednorazowych plastików w dużych miastach, a do 2022 roku we wszystkich miejscowościach. Zakaz będzie się odnosił do produkcji, sprzedaży i używania sztucznych tworzyw.