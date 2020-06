SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [18.06.2020 r.]

Niebezpieczne rozszerzenia do przeglądarek, przesunięta premiera Cyberpunka 2077, gigantyczna kałamarnica na plaży w Afryce i bańki mydlane jako nośnik pyłku – skuteczny tak samo jak pszczoły. Oto, co dziś działo się w świecie nauki i technologii.

Użytkownicy Google Chrome muszą mieć się na baczności. Ze sklepu Chrome Web Store usunięto ostatnio ponad 70 złośliwych dodatków, które przyczyniły się do naruszenia prywatności aż 32 milionów użytkowników. To największa tego typu seria ataków w historii. Rozszerzenia wykradały między innymi historię przeglądania oraz dane logowania, w tym do wewnętrznych, firmowych aplikacji.

Cyberpunk 2077: premiera znów przesunięta

Złe wieści dla fanów gier, którzy czekają na Cyberpunka 2077. Premierę gry ponownie przesunięto i już teraz wiemy, że nie pojawi się na rynku we wrześniu. Nowa data wskazuje na listopad i w zasadzie nie ma pewności, czy w przyszłości nie zostanie przesunięta po raz kolejny.

Ogromna kałamarnica na plaży

W południowej Afryce doszło do nietypowego incydentu. Na plaży znaleziono kałamarnicę olbrzymią, której masę oszacowano na 300 kilogramów. Okaz niestety okazał się martwy, ale pierwszym odruchem osoby, która go znalazła, była próba jego uratowania. Z uwagi na koronawirusa transport okazu jest utrudniony. Docelowo ma trafić do tak zwanej mokrej kolekcji w jednym z muzeów.

Mydlane bańki mogą zastąpić pszczoły