SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [14.07.2020 r.]

Koniec 5G od Huawei w Wielkiej Brytanii. Wszelkie nadajniki mają zostać rozebrane

Operatorzy sieci komórkowych nie będą mogli współpracować z chińską firmą Huawei przy budowie infrastruktury sieciowej po 31 grudnia 2020 roku. Natomiast wszystkie zainstalowane już urządzenia tej marki mają zostać rozebrane do 2027 roku. To już oficjalny koniec 5G od Huawei w Wielkiej Brytanii , tak jak wcześniej zapowiadano.

Młode bociany uczą się latać na Podlasiu. To niesamowity widok!

Lipiec to wyjątkowy czas dla młodych bocianów. Te taki na zimę odlatują do Afryki, ale zanim to nadejdzie, muszę się konkretnie podszkolić. Teraz, gdy niedawne pisklaki podrosły, zaczęły naukę stylowych lotów. Na Podlasiu odbywa się istny show.