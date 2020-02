SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [1.02.2020 r.]

Lek na koronawirusa na horyzoncie, śledztwo w sprawie silników Airbusa A350, atak na klientów banku Santander, aktualizacja oprogramowania w telewizorach Sony i kolejna usterka w Androidzie Auto. Oto, co dziś działo się świecie nauki i technologii.

Koronawirus z Chin nie schodzi z nagłówków, a jedną ciekawszych wiadomości jest ta dotycząca prac naukowców z Australii. Do prac nad lekiem na koronawirusa wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. W podobny sposób w ubiegłym roku udało się stworzyć szczepionkę na grypę. Badacze zaznaczają, że choć SI może potrzebować tygodni lub nawet miesięcy na stworzenie leku, to i tak będzie to szybsze od ludzkiej pracy.