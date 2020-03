SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [06.03.2020]

Latające samochody nie są już fikcją, a szczury starają się nie krzywdzić przedstawicieli własnego gatunku. Powiew dronowej przyszłości i przyczynek do badań nad socjopatią to tylko niektóre z dzisiejszych wiadomości. Co jeszcze ciekawego się dzisiaj wydarzyło?

Prace nad dronem trwały od 2002 roku (Youtube.com)

Izrael opracował "latający samochód". Dron idealnie sprawdzi się na wojnie 18 lat prac, doświadczeń i udoskonalania konstrukcji. I oto jest! Izraelski dron, nazywany "latającym samochodem". O ile rolę powietrznej taksówki możemy sobie łatwo wyobrazić, to twórcy tej machiny przewidzieli dla niej również inne zadania. Wśród nich wyróżnia się ewakuacja rannych z pola walki i dostarczanie zaopatrzenia dla walczących żołnierzy.

Sałata, która urosła w kosmosie Kosmiczne uprawy przestają być domeną fantastyki naukowej. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w 2014 roku rozpoczęto eksperymenty z uprawą roślin. Ich rezultaty okazują się bardzo obiecujące. Wyhodowana w kosmosie sałata została poddana przez załogę stacji testom organoleptycznym. Jest taka, jak być powinna, albo nawet - jak twierdza astronauci - jeszcze lepsza.

Szczury unikają krzywdzenia innych szczurów Socjopaci są wśród nas. Co kieruje ich zachowaniem i dlaczego krzywdzą innych? W odpowiedzi na to pytanie pomoże analiza zachowań szczurów. Dotychczasowe wnioski zaskakują: gryzonie starają się unikać krzywdzenia innych przedstawicieli własnego gatunku.