Skrótech, czyli najważniejsze informacje dnia [09.03.2020]

Koronawirus, smog i fake newsy to dzisiejsze, polskie epidemie, które zdominowały informacje 9 marca 2020, także te technologiczne. Oprócz nich warto też przeczytać o: Nintendo PlayStation, becie Gwinta na Androida i usłudze Disney+ w Polsce.

Niestety, oprócz koronawirusa Polskę nawiedził, jak co roku, smog. Najgorsze powietrze było dziś w m.in. Krakowie i Rybniku.

Powstało ok. 200 egzemplarzy konsoli, która miała być efektem współpracy Sony i Nintendo. Jedna z nich pojawiła się na aukcji. Sprzedający odrzucił pierwszą ofertę 1,2 mln dolarów licząc na więcej. W rezultacie dostał zupełnie inną kwotę. Zobacz jaką.

Gwint na Androida i COD Warzone za darmo

W świecie gier pojawiły się dwie ciekawe informacje Pierwsza dotyczy naszego ulubionego studia CD Projekt RED, które rozpoczyna beta testy gry Gwint na smartfony i tablety z Androidem. Druga wiadomość, to nowy tryb w grze "Call of Duty" o nazwie Warzone. Ciekawostką jest, że będzie on zupełnie darmowy dla wszystkich. Grę promuję "epicki" trailer.